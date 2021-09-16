وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المغرب
صورة من الارشيف

5 ملايين جرعة.. المغرب يتوصل بشحنة جديدة من لقاح سينوفارم

2021-09-16 / 12:35 مساءً
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هبة بريس - الرباط

توصل المغرب اليوم الخميس، بشحنة جديدة من لقلح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وحطت صباح اليوم، طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، محملة ب5 ملايين جرعة من اللقاح الصيني.

هذا ويشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ إلى حدود يوم أمس الأربعاء 20 مليون و561 ألف و862 فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و57 ألف و66 شخصا.

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