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طقس الخميس.. قطرات مطرات بعموم مناطق المملكة

2021-09-16 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، بأن تتميز الحالة الجوية، عامة، بنزول قطرات مطرية متفرقة بكل من المنطقة الشرقية، الأطلس والريف.

وسيلاحظ تكون كثل ضبابية، خلال الصباح والليل، محليا بالسواحل الجنوبية ووسط البلاد.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب وبالسهول الأطلسية الوسطي، وجنوبية غربية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقة، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 9 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و23 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 34 و41 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 17 و21 درجة بالأطلس، وما بين 22 و27 درجة شمال الريف، السواحل وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 28 و33 درجة في ما تبقى من جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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