نبيلة رميلي

التجمعية نبيلة رميلي تضع ترشيحها لعمودية الدار البيضاء

2021-09-15 / 2:57 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

وضعت القيادية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نبيلة رميلي، اليوم الأربعاء، ترشيحها لمنصب عمودية الدار البيضاء.

وشغلت نبيلة الرميلي منصب المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، كما شغلت مهمة نائبة عمدة الدارالبيضاء في الولاية السابقة، وعضوة بمجلس مقاطعة سباتة لولايتين سابقتين وتبدأ ولايتها الثالثة بنفس المقاطعة.

وللرميلي التي تشغل منصب عضوة في المكتب السياسي مكلفة بالقطاع الصحي بالحزب، حظوظ كبيرة للظفر بعمودية للعاصمة الاقتصادية.

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