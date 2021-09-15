طقس الأربعاء .. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بأن تتميز الحالة الجوية، عامة، بنزول أمطار محليا رعدية شمال المنطقة الشرقية، السايس، الأطلس الكبير والمتوسط والواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ نزول أمطار ضعيفة محليا بالسهول الأطلسية الشمالية.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالجنوب ومن الجنوب بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع هبوب رياح رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 34 و39 درجة بالجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و20 درجة بالأطلس، وما بين 27 و33 درجة شمال الأقاليم الجنوبية، جنوب المنطقة الشرقية، داخل سوس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وما بين 20 و26 درجة في ما تبقى من جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبين طانطان وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي المناطق.

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