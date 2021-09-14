العشابي ينفي خبر مرض الفنان مصطفى الداسوكين

2021-09-14 / 5:44 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

نفى الإعلامي المغربي مراد العشابي، عبر حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك” ، (نفى) الخبر الذي انتشر مؤخرا بشأن مرض الفنان القدير مصطفى الداسوكين.

و نشر العشابي صورة تجمعه بالفنان المغربي مرفوقة بالتعليق التالي:”أكد لي الكوميدي مصطفى الداسوكين ان خبر اصابته بأزمة صحية اشاعة مغرضة وانه بصحة جيدة، ويوجه تحيته لكل من سأل عليه وحاول الاتصال به”.

هذا ويعد مصطفى الداسوكين ، أحد أبرز الفنانين المغاربة في مجال الكوميديا، كما يحظى ابن مدينة الدار البيضاء بقاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الأعمار.

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