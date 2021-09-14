لأول مرة في المغرب…”فليب موريس“ تستعد لطرح تكنولوجيا التبغ المسخن IQOS

هبة بريس - مجتمع

بحسب مصادر موثوقة، تستعد شركة فليب موريس، لطرح منتج التبغ المسخن IQOS في السوق المغربية ابتداء من الشهر المقبل، حيث سيتم إطلاق المنتج في البداية بمدينة الدار البيضاء الكبرى ، قبل طرحه في جميع أنحاء البلاد، وسيتم تسويق جهاز “IQOS” في نقاط بيع المخصصة لذلك، بينما ستتوفر لفافات التبغ المسخن “HEETS” الخاصة به في متاجر التبغ.

ووفقا للموقع الرسمي للشركة، فإن هذه التكنولوجيا الجديدة التي تلج السوق المغربية لأول مرة، تتميز بتسخين التبغ دون حدوث عملية الإحتراق التي تتم في السجائر العادية، كما أن هذه التقنية تقضي على الدخان الذي يحتوي على المكونات الرئيسية الضارة المسؤولة عن الأمراض المسببة للسرطان المرتبطة بالتدخين، بينما يولد IQOS مواد أقل ضرراً بنسبة تصل إلى 95٪ من دخان السجائر.

ويعتبر هذا المنتج ذو مخاطر منخفضة، مقارنة بالسجائر العادية وبدون احتراق، و يتم تسويقه من قبل شركة “فيليب موريس إنترناشونال” في أكثر من 67 سوقا دوليا، حيث ووفقا لبيانات الشركة، فإن ما يقرب من 20 مليون مدخن سابق، قد أقلعوا عن التدخين تماما وبدأوا في استخدامه كمنتج حصري.

وتسوق شركة “Philip Morris International”، جهاز”IOQS” التي تم الاعتراف بها من قبل “FDA” ، (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية) ، كمنتج تبغ معدل المخاطر – “MRTP”. ويتم تقديمه كبديل جدي للسجائر ، فهو يسخن التبغ حتى 350 درجة مئوية دون حرقه ، مقابل 850 إلى 900 درجة مئوية للسيجارة المدخنة ، وبالتالي يقلل من المكونات الضارة الناتجة مقارنة بدخان السجائر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0