لأول مرة في المغرب…”فليب موريس“ تستعد لطرح تكنولوجيا التبغ المسخن IQOS

2021-09-14 / 1:17 مساءً
0
هبة بريس - مجتمع

بحسب مصادر موثوقة، تستعد شركة فليب موريس، لطرح منتج التبغ المسخن IQOS في السوق المغربية ابتداء من الشهر المقبل، حيث سيتم إطلاق المنتج في البداية بمدينة الدار البيضاء الكبرى ، قبل طرحه في جميع أنحاء البلاد، وسيتم تسويق جهاز “IQOS” في نقاط بيع المخصصة لذلك، بينما ستتوفر لفافات التبغ المسخن “HEETS” الخاصة به في متاجر التبغ.

ووفقا للموقع الرسمي للشركة، فإن هذه التكنولوجيا الجديدة التي تلج السوق المغربية لأول مرة، تتميز بتسخين التبغ دون حدوث عملية الإحتراق التي تتم في السجائر العادية، كما أن هذه التقنية تقضي على الدخان الذي يحتوي على المكونات الرئيسية الضارة المسؤولة عن الأمراض المسببة للسرطان المرتبطة بالتدخين، بينما يولد IQOS مواد أقل ضرراً بنسبة تصل إلى 95٪ من دخان السجائر.

ويعتبر هذا المنتج ذو مخاطر منخفضة، مقارنة بالسجائر العادية وبدون احتراق، و يتم تسويقه من قبل شركة “فيليب موريس إنترناشونال” في أكثر من 67 سوقا دوليا، حيث ووفقا لبيانات الشركة، فإن ما يقرب من 20 مليون مدخن سابق، قد أقلعوا عن التدخين تماما وبدأوا في استخدامه كمنتج حصري.

وتسوق شركة “Philip Morris International”، جهاز”IOQS” التي تم الاعتراف بها من قبل “FDA” ، (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية) ، كمنتج تبغ معدل المخاطر – “MRTP”. ويتم تقديمه كبديل جدي للسجائر ، فهو يسخن التبغ حتى 350 درجة مئوية دون حرقه ، مقابل 850 إلى 900 درجة مئوية للسيجارة المدخنة ، وبالتالي يقلل من المكونات الضارة الناتجة مقارنة بدخان السجائر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of حتى متم غشت المنصرم.. عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم

حتى متم غشت المنصرم.. عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار…

2021-09-14 / 9:46 صباحًا
Photo of وزارة “بنشعبون”: عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم حتى متم غشت الماضي

وزارة “بنشعبون”: عجز الميزانية بلغ 43.4 مليار درهم حتى…

2021-09-13 / 10:31 مساءً
Photo of ارتفاع المداخيل الجمركية بنسبة 26,6 في المائة عند متم شهر غشت 2021

ارتفاع المداخيل الجمركية بنسبة 26,6 في المائة عند متم…

2021-09-12 / 5:22 مساءً
Photo of الأصول الاحتياطية للمغرب تتجاوز 312 مليار درهم

الأصول الاحتياطية للمغرب تتجاوز 312 مليار درهم

2021-09-12 / 4:02 مساءً
Photo of توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد كاش” و”بريد بنك”

توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد…

2021-09-10 / 11:05 صباحًا
Photo of “حماية المستهلك” تستنكر الزيادات في أسعار المواد الغذائية

“حماية المستهلك” تستنكر الزيادات في أسعار المواد الغذائية

2021-09-08 / 9:56 صباحًا
Photo of المغرب واسرائيل .. تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار،

المغرب واسرائيل .. تبادل تجاري وصل 20.8 مليون دولار،

2021-09-05 / 9:44 صباحًا
Photo of بالأرقام .. تراجع النشاط الصناعي في يوليوز الماضي

بالأرقام .. تراجع النشاط الصناعي في يوليوز الماضي

2021-09-04 / 10:59 صباحًا
Photo of ودائع الأسر لدى البنوك المغربية تتجاوز 772 مليار درهم

ودائع الأسر لدى البنوك المغربية تتجاوز 772 مليار درهم

2021-09-03 / 7:19 مساءً
Photo of الصناعة النووية.. المغرب وهنغاريا يعززان تعاونهما في مجال التدريب

الصناعة النووية.. المغرب وهنغاريا يعززان تعاونهما في مجال التدريب

2021-09-03 / 5:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق