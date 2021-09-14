باسو: “ما بغيناش لفلوس بغينا ملي نمشيو لسبيطار نلقاو الطبيب والراديو والسكانير”

2021-09-14 / 11:48 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

وجه الفنان الكوميدي باسو رسالة للحكومة الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، يناشد من خلالها بتحسين القطاع الصحي خاصة في الظرف الوبائي الحالي.

و نشر باسو تدوينة عبر نفس المنصة جاءت كالتالي :”ما بغيناش لفلوس بغينا ملي نمشيو لسبيطار ديال الدولة نلقاو الراديو و السكانير و التلفازة و الطبيب و البنج و السيروم و السرير و البرا و الخيط و النقا و الماجور و الطواليط و السبيطار”.

و تفاعل العديد من أصدقاء باسو المشاهير و كذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينته، حيث تم تداولها على نطاق واسع بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

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