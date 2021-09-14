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طقس الثلاثاء.. رياح قوية وزخات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-09-14 / 9:16 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة الثلاثاء، بأن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس مضطرب مما سيهيء الفرصة لنزول زخات مطرية رعدية محليا وفي بعض الأوقات، فوق كل من شمال البلاد، الريف، الأطلس ومناطقه المجاورة إضافة إلى المناطق الوسطى.

كما سنلاحظ تشكل كتل ضبابية ،خلال الصباح، فوق السواحل الجنوبية ،فضلا عن هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية، سهول المحيط الأطلسي الوسطى ومرتفعات الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، وبالسايس وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس، وستكون ما بين 20 و 24 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 36 و 41 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 21 و 26 درجة بكل من منطقة طنجة، الريف، والماس، مرتفعات الأطلس وبالقرب من سواحل المحيط الاطلسي الوسطى وساوحل البحر الأبيض المتوسط، وستكون مابين 27 و 35 درجة في باقي جهات المملكة.

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