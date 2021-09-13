انطلاق إيداع الترشيحات لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء

هبة بريس

انطلقت اليوم الاثنين بالرباط عملية إيداع التصريحات بالترشيح لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الولاية 2026-2022 .

وسيستمر إيداع التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، المقرر إجراؤها يوم 23 أكتوبر المقبل، إلى غاية 17 شتنبر الجاري في الأمانة العامة للمجلس، مقابل وصل يسلم إلى المترشح يتضمن اسمه وتاريخ وساعة الإيداع.

وبالتزامن مع وضع الترشيح، فإن القضاة مدعوون إلى توقيع الميثاق الأخلاقي لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تم إعداده بمشاركة مع الجمعيات المهنية للقضاة .

كما أنه في إطار التدابير الصحية الرامية إلى مواجهة تفشي وباء كوفيد-19 ، تمت دعوتهم إلى تسجيل وصلة مصورة باستوديو خاص بمقر المجلس، لا تتجاوز مدتها 4 دقائق، سيتم بثها عبر الموقع الرسمي المخصص للانتخابات.

و في هذا السياق، أبرز الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى لبزار أن الوصلات المسجلة سيتم بثها على الموقع الرسمي للمجلس ابتداء من خامس أكتوبر القادم ، مضيفا أنه سيتم كذلك نشر على هذا الموقع أوراق تعريفية للمترشحين وكذلك برامجهم الانتخابية .

وقال لبزار، في تصريح للصحافة، أن المترشحين سيحظون بفرصة إجراء حوارات مباشرة عن بُعد مع القضاة الناخبين، مسجلا أن “المجلس سيبث في هذه التصريحات داخل آجال 48 ساعة”، عقب عملية الإيداع .

وبحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فسيتم الشروع في انتخاب أربعة قضاة عن محاكم الاستئناف وستة قضاة عن محاكم أول درجة. ويمكن تقديم طعن أمام الغرفة الإدارية التابعة لمحكمة النقض.

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