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طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-09-13 / 9:10 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، بأن تتميز الحالة الجوية عامة بسحب غير مستقرة مصحوبة برعد وزخات متفرقة بمرتفعات الأطلس والريف وبعض المناطق للسهول غرب الاطلس.

كما سيلاحظ تشكل سحب نسبيا غير مستقرة بالسهول المحيطية شمال أكادير، مع رعد في بعض الأحيان في آخر المساء، مع هبوب رياح قوية بالسهول المحيطية الشمالية.

وستراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و 30 درجة بالجهات الشرقية والجنوبية، داخل أقاليمنا الجنوبية والسهول الوسطى غرب مرتفعات الأطلس، و ما بين 15 و 20 درجة بكل من مرتفعات الأطلس وستكون ما بين 20 و 25 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 37 و 42 درجة بالمناطق الجنوبية الشرقية، المناطق الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 37 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، الغرب والسهول الداخلية غرب الاطلس وستكون ما بين 20 و25 درجة بمرتفعات الأطلس وقرب السواحل الوسطى وما بين 25 الى 32 درجة في باقي مناطق البلاد.

وسيكون بحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا بسواحل المحيط الأطلسي ما عدا أصيلة والسواحل الوسطى وفي آخر المساء سيكون قليل الهيجان إلى هائج، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان وبوجدور.

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