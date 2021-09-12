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نشرة خاصة: رياح قوية في عدد من أقاليم المملكة

2021-09-12 / 2:18 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب هبوب رياح قوية يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، بعدد من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن رياحا قوية (من 75 إلى 90 كلم في الساعة) ستهم، غدا الاثنين من الساعة العاشرة صباحا إلى التاسعة ليلا، أقاليم الحسيمة، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، شيشاوة، دريوش، الحاجب، فاس، الفقيه بنصالح، الخميسات، خريبكة، مديونة، مكناس، المحمدية، مولاي يعقوب.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق، كذلك، بأقاليم النواصر، وزان، الرباط، الرحامنة، سلا، صفرو، سطات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تمارة-الصخيرات، تاونات، تازة واليوسفية، مشيرا إلى أن هذه الرياح ستكون مصحوبة محليا بزوابع رملية.

وبحسب النشرة، فإن رياحا نسبيا قوية (50 إلى 70 كلم في الساعة) ستهم، بعد غد الثلاثاء، الشمال الغربي، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية

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