أشعل فتيل معركة انتخابية..برلماني سابق يحتفل بانتصار زوجته على والدته بتازة

2021-09-11 / 7:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تمكن برلماني سابق عن اقليم تازة ، نقل “المعركة الأزلية “بين الزوجة وحماتها من البيت الى عالم السياسة ، بعدما أشعل فتيل حرب انتخابية بين زوجته ووالدته في استحقاقات الثامن من شتنبر الجاري .

واحتفل البرلماني السابق، الغازي جطيو، بفوز زوجته بانتخابات 8 شتنبر 2021، وذلك بعد أن رشحها لمنافسة والدته في الدائرة الانتخابية نفسها بجماعة بني فراسن بتازة حيث سارع ليلة الإعلان عن النتائج رفقة العشرات من أنصاره في الشارع العام الى الاحتفال بفوز الزوجة وخسارة أمه.

وفي التفاصيل، فإن جطيو النائب السابق الممنوع من الترشح، قام بترشيح زوجته لمنافسة والدته في الدائرة الانتخابية نفسها في بلدة “بني فراسن” التابعة لإقليم تازة شرق المملكة .

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