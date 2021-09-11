احتمال وفاته …أين اختفى زعيم جبهة البوليساريو ؟

2021-09-11 / 6:18 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تعيش مخيمات تندوف منذ مدة على وقع تساؤلات بخصوص مصير زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية الذي اختفى عن الأنظار منذ عودته متخفيا من اسبانيا التي دخل اليها تحت مسمى “بن بطوش” بغرض التداوي بعد اصابته بفيروس كورونا حسب الرواية الجزائرية .

ولم يظهر ابراهيم غالي منذ ذاك الحين في أي نشاط لجبهة البوليساريو الانفصالية حيث راجت منذ نحو 3 أسابيع أنباء عن نقله الى كوبا للعلاج مرة اخرى بعد رفض اسبانيا استقباله للمرة الثانية تفاديا لاي ازمة دبلوماسية قد تعصف بالعلاقة بين البلدين .

جدير بالذكر أن ابراهيم غالي كان قد نقل الى مستشفى “سان بيدرو” بمدينة لوغرونيو، قبل أن يغادر في فاتح يونيو وادخل على اثرها الى مستشفى “عين النعجة” العسكري في الجزائر، حيث لم يظهر بعدها منذ ذلك الحين .

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