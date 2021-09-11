تحالف يمنح البامي وهبي رئاسة الجماعة الترابية تارودانت

ع اللطيف بركة - هبة بريس

استطاع حزب الأصالة والمعاصرة تشكيل تحالف رباعي بينه وبين الاحرار والعدالة والتنمية ولائحة اللامنتمي، يقضي بتشكيل رئاسة ومكتب مجلس جماعة تارودانت.

وهذا التحالف الرباعي يمثل 21 مقعدا من أصل 31 مقعدا المخصص لجماعة تارودانت.

واستطاع عبد اللطيف وهبي، وكيل لائحة البام، صباح اليوم السبت 11 شتنبر الجاري ، من تفكيك تحالف مسبق جمع بين الاحرار والاتحاد الاشتراكي و لامنتمين المشكلين 17 عضوا.

وبهذا التحالف تم اخراج حزب الاتحاد الاشتراكي من الاغلبية المسيرة لجماعة تارودانت عكس ماتم بجماعة اكادير ومجلس جهة سوس ماسة.

وعين البامي وهبي نائبه الاول من نفس الحزب ” حاتمي ” وهو برلماني بامي عن تارودانت الجنوبية ، مما يعني أن من سيقوم بتدبير امور الجماعة الترابية هو ” حاتمي” بتحالف مع ال ” بيجيدي ” والاحرار .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0