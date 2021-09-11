صدمة ل”شباط”.. “الأحرار” يظفر بعمودية فاس

هبة بريس - الرباط

في إطار التهيئ لانتخاب رئيس مجلس وأعضاء المكتب المسير، انعقد يوم الجمعة اجتماع بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وحسب بلاغ مشترك للأحزاب، فقد أسفرت المناقشات الأخوية التي جرت بين الأحزاب السياسية المذكورة إلى عقد شئاكة سياسية لتدبير مدينة فاس، تم خلالها الاتفاق على أن تؤول رئاسة مجلس جماعة فاس لحزب التجمع الوطني للأحرار.

كما تم خلال ذات الاجتماع، الاتفاق على أن تؤول نياباتان لنفس الحزب، وثلاث نيابات لكل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، ونيابتان وكاتب المجلس ونائبه لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

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