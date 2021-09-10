سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر بنهائي الدوري الماسي
هبة بريس
حل البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي، مساء الخميس، في المركز الثاني ضمن نهائي الدوري الماسي بالعاصمة السويسرية زيوريخ.
وقطع سفيان البقالي مسافة السباق في 8 دقائق و17 ثانية و70 جزء من الثانية، ليضمن بذلك جائزة مالية بقيمة 12 ألف دولار أمريكي.
في المقابل، حصل الكيني بنيامين كيغن على المركز الأول بزمن 8 دقائق و17 ثانية و45 جزء من الثانية.
أما العداء المغربي الآخر محمد تندوفت فقد حل في المركز التاسع.
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