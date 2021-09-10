سفيان البقالي

سفيان البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر بنهائي الدوري الماسي

2021-09-10 / 10:29 صباحًا
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هبة بريس

حل البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي، مساء الخميس، في المركز الثاني ضمن نهائي الدوري الماسي بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

وقطع سفيان البقالي مسافة السباق في 8 دقائق و17 ثانية و70 جزء من الثانية، ليضمن بذلك جائزة مالية بقيمة 12 ألف دولار أمريكي.

في المقابل، حصل الكيني بنيامين كيغن على المركز الأول بزمن 8 دقائق و17 ثانية و45 جزء من الثانية.

أما العداء المغربي الآخر محمد تندوفت فقد حل في المركز التاسع.

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