إحباط تهريب أزيد من 814 الف وحدة من الشهب والمفرقعات بميناء البيضاء

2021-09-10 / 9:52 صباحًا
0
هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء الدار البيضاء، زوال أمس الخميس 09 شتنبر الجاري، من إحباط محاولة لتهريب 814 ألف و344 وحدة من الشهب الاصطناعية والمفرقعات النارية.

وكانت إجراءات التفتيش التي باشرتها عناصر الجمارك والشرطة قد مكنت من ضبط الشهب والمفرقعات النارية المهربة ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية ضمن حاوية للبضائع، تحتوي على أكياس مماثلة تضم بداخلها سلع وبضائع أخرى مصرح بها وهي عبارة عن مواد علفية مستوردة من الخارج.

وقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء الدار البيضاء بحثًا قضايا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد هوية جميع المتورطين الضالعين في تنفيذها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير.. وفاة شخص بالمستشفى بعد ضبطه في حالة تلبس بارتكابه مخالفات انتخابية

أكادير.. وفاة شخص بالمستشفى بعد ضبطه في حالة تلبس…

2021-09-08 / 7:55 مساءً
Photo of وفاة مرشح انتخابي بجهة سلا قبل ساعات من بداية الانتخابات

وفاة مرشح انتخابي بجهة سلا قبل ساعات من بداية…

2021-09-07 / 6:43 مساءً
Photo of 23 قتيلا و2120 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

23 قتيلا و2120 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2021-09-07 / 5:48 مساءً
Photo of تنسيق أمني مغربي إسباني يفضي إلى اعتقال إرهابي بمدينة طنجة

تنسيق أمني مغربي إسباني يفضي إلى اعتقال إرهابي بمدينة…

2021-09-07 / 1:52 مساءً
Photo of اعتديا على مرشحين للهجرة السرية.. إيقاف شخصين بطنجة

اعتديا على مرشحين للهجرة السرية.. إيقاف شخصين بطنجة

2021-09-07 / 1:12 مساءً
Photo of ضمنهم صيدلاني.. أمن مراكش يوقف 3 مروجين للأقراص المخدرة

ضمنهم صيدلاني.. أمن مراكش يوقف 3 مروجين للأقراص المخدرة

2021-09-07 / 11:15 صباحًا
Photo of تارودانت : تحقيقات في ظروف اندلاع نيران بضعية لمرشح اشتراكي

تارودانت : تحقيقات في ظروف اندلاع نيران بضعية لمرشح…

2021-09-06 / 3:06 مساءً
Photo of شفشاون..مصرع شاب سقط في حفرة

شفشاون..مصرع شاب سقط في حفرة

2021-09-05 / 8:19 مساءً
Photo of الشرطة بالجديدة توقف أفريقيا روج أوراقا نقدية مزورة

الشرطة بالجديدة توقف أفريقيا روج أوراقا نقدية مزورة

2021-09-05 / 2:17 مساءً
Photo of الرصاص يلعلع بطنجة لتوقيف جانح عرض رجال الأمن للخطر

الرصاص يلعلع بطنجة لتوقيف جانح عرض رجال الأمن للخطر

2021-09-04 / 5:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق