إحباط تهريب أزيد من 814 الف وحدة من الشهب والمفرقعات بميناء البيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء الدار البيضاء، زوال أمس الخميس 09 شتنبر الجاري، من إحباط محاولة لتهريب 814 ألف و344 وحدة من الشهب الاصطناعية والمفرقعات النارية.

وكانت إجراءات التفتيش التي باشرتها عناصر الجمارك والشرطة قد مكنت من ضبط الشهب والمفرقعات النارية المهربة ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية ضمن حاوية للبضائع، تحتوي على أكياس مماثلة تضم بداخلها سلع وبضائع أخرى مصرح بها وهي عبارة عن مواد علفية مستوردة من الخارج.

وقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن ميناء الدار البيضاء بحثًا قضايا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد هوية جميع المتورطين الضالعين في تنفيذها.

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