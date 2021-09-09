عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. أنس الباز يوجه نداء للبحث عن شقيقه المتغيب

2021-09-09 / 5:35 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الفنان أنس الباز نداء من أجل البحث عن شقيقه عصام، الذي اختفى عن الأنظار منذ يومين ولم يعد يجيب على هاتفه.

استغاث الفنان المغربي أنس الباز بجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، حيث وجه نداء بحث على شقيقه المتغيب منذ يومين .

و نشر الباز صور شقيقه عبر نفس المنصة مرفوقة بالتعليق التالي :”هذا خوي عصام الباز، هذ دابا يومين و تيليفونو طافي و ما كيجاوبش، ما موالفش يديرها ! الله يخليكم لي شافو ولي عارف فين راه يكتب لي! جزاكم الله خيرا! و شكرا !”.

ليعود بعدها ليبشر متابعيه قائلا:” الأخوات صافي راني لقيت الأخ ديالي و راه حي يرزق و الحمد لله، شكرا على لي مساج و الدعوات و الله يحفظكم”.

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