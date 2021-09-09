الأحرار تتصدر نتائج الإنتخابات البرلمانية والجماعة بطرفاية

2021-09-09 / 4:16 مساءً
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هبة بريس _ أشعبان لحبيب

تصدر حزب التجمع الوطني للاحرار، المرتبة المتقدمة في النتائج النهائية لانتخابات التشريعية، الخاصة بإقتراع يوم امس اليوم الاربعاء 8 شتنبر الجاري بدائرة إقليم طرفاية.

وأشارت النتائج النهائية الى تصدر المرشح “ عبد الحي حرطون ”، عن حزب الاحرار لانتخابات البرلمانية والجماعية، متبوعا بالمرشح ” عبد الله البيلات” عن حزب الاستقلال.

كما إستطاع حزب الحمامة إكتساح جماعتي الحكَونية، والطاح، واخفنير، الواقعتين في النفوذ الترابي لإقليم طرفاية، بعد منافسة قوية مع حزب الإستقلال.

وتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، من حصد أغلبية الدوائر المخصصة لهاتين الجماعتين.

أما نسبة المشاركة وبعد إنتهاء عملية الفرز فقد بلغت برسم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية 85,2 في المئة بإقليم طرفاية.

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