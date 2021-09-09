وهبي معلقا على نتائج الانتخابات: “البام” استطاع الحفاظ على مكانته

هبة بريس

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن الحزب استطاع الحفاظ على مكانته، خلال انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت أمس الأربعاء.

وأوضح وهبي، خلال ندوة صحفية عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخابات أعضاء مجلس النواب بعد فرز 96 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ” أؤكد لكم أن نتائجنا اليوم هي إيجابية جدا، فالحزب الذي خرج من أوضاع تنظيمية وخلافات استطاع أن يحافظ على المرتبة الثانية التي كان فيها “.

وأعرب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بهذه المناسبة،عن تهانئه لمناضلات ومناضلي الحزب على كل ” ما قدموه من تضحيات وعلى مساهمتهم في العملية الانتخابية والتزامهم الحزبي بالمشاركة فيها “.

وأضاف أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سيجتمع في الأيام القليلة المقبلة لتقييم نتائج الحزب في هذا الاستحقاق واتخاذ القرار الذي سيتوجه به إلى المؤسسات الحزبية.

وبعد أن اعتبر انتخابات ثامن شتنبر بمثابة ” انتصار للديمقراطية بالمملكة ولتقاليدنا الوطنية وللنموذج المغربي “، ثمن السيد وهبي حرص جلالة الملك على الالتزام الدستوري بالتواريخ الانتخابية وبسيرورة الديمقراطية التي عاشها المغرب على الرغم من الظرفية المتسمة بوباء كوفيد 19 فضلا عن التمسك بالمسار الديمقراطي .

كما نوه بدور المواطنين في إرساء أسس الديمقراطية من خلال مساهمتهم بالتصويت في هاته المحطة الانتخابية، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية لنسبة المشاركة تؤكد أن الشعب المغربي متمسك بالديمقراطية وبسيرورتها.

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