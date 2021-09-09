نتائج أولية.. الحسين نصر الله يرجح كفة الميزان بمقعد جديد في البيضاء‎‎

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و تمكن الحسين نصر الله وكيل لائحة حزب الاستقلال بدائرة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء من ضمان المقعد الثالث بالدائرة، بعد كل من بودريقة عن الأحرار و بنجلون عن البام.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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