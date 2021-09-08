نتائج أولية.. البوعمري يقود الاتحاد الاشتراكي لحسم أول المقاعد البرلمانية‎‎

هبة بريس ـمتابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب المعطيات الأولية التي نتوصل بها تباعا ، فقد اقترب محمد البوعمري وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة برشيد من حسم المقعد الرابع المتبارى عنه بعد ابتعاده بشكل كبير في النتائج شبه النهائية عن باقي منافسيه.

و كانت المقاعد الثلاث الأولى بهاته الدائرة قد ضمنها كل من الاستقلالي طارق القاديري و البامي نور الدين البيضي و التجمعي صابر الكياف.

و في انتظار توصلنا بالنتائج التفصيلية ، يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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