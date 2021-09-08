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الجزائر.. حبس 19 شخصا بتهمة الانتماء إلى منظمة “الماك”

2021-09-08 / 4:59 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أمرت محكمة جزائرية، مساء الأربعاء، بوضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت بتهمة الانتماء إلى منظمة “الماك”، فيما قررت الإفراج المؤقت عن 7 آخرين وإبقائهم تحت الرقابة القضائية والإفراج عن قاصر.

القرار اتخذه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بعد أن وجه للمتهمين جناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة استقرار المؤسسات عن طريق بث الرعب وسط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، التحريض على التجمهر المسلح والسرقة، وفق موقع “سبق برس”.

وكان 27 شخصا قد مثلوا، أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق مشتبها فيهم بالانتماء إلى منظمة “الماك” بمدينتي خراطة وبني وارثيلان التابعتين إلى محافظة بجاية شرق العاصمة الجزائر، بعد الأحداث التي شهدتها مدينة خراطة الأربعاء والخميس الماضيين.

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