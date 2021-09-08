أشرف غني

في أول رسالة له بعد فراره إلى الإمارات.. أشرف غني:”أعتذر للأفغان”

2021-09-08 / 4:31 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اعتذر الرئيس السابق أشرف غني للشعب، معرباً عن أسفه لما آلت إليه الأمور في البلاد.

وقال غني في بيان اليوم الأربعاء: “ببالغ الأسف طويت صفحتي بمأساة مماثلة لمأساة أسلافي، من دون التمكن من ضمان الاستقرار والازدهار لأفغانستان. أعتذر للشعب الأفغاني لفشلي في جعل الأمور تنتهي بشكل مختلف”.

يذكر أنه بعد سيطرة حركة طالبان على معظم أنحاء أفغانستان منتصف أغسطس الماضي ودخولها العاصمة، غادر غني البلاد وتوجه إلى الإمارات.

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