الرئيس الرواندي يستقبل رئيسة الكونفيدرالية الافريقية المغربية

2021-09-08 / 3:38 مساءً
0
هبة بريس

خص الرئيس الرواندي بول كاغام، المغربية بشرى حجيج رئيسة الكونفيدرالية الافريقية للكرة الطائرة باستقبال على شرفها.

ويأتي هذا الاستقبال لرئيس الدولة في إطار إحتضان بلاده حاليا لبطولة إفريقيا للأمم رجال وسيدات ،الدورة التي تتميز بمشاركة هامة لأقوى المنتخبات منذ تأسيس الكونفيدرالية .

وتمحور الاستقبال حول تنمية الرياضة الإفريقية، والبحث عن سبل تفوقها وحضورها لتمثيل القارة الإفريقية في المحافل الدولية، ناهيك عن تكثيف أوجه التعاون الثنائي بين روندا والكونفيدرالية في تطوير آليات تبادل الخبرات والتجارب فيما يخص التكوين والاستفادة من البنيات التحتية الرياضية ، في أفق ان تصبح إفريقيا قوة رياضية .

و حضر هذا الإستقبال وزيرة الشباب البورندية السيدة روماري مبابزي وعدة شخصيات رياضية وسياسة.

كما يؤكد هذا الاستقبال إنخراط الأطر المغربية لسياسة الدبلوماسية الموازية التي ينادي بها الملك محمد السادس، ودأب على تطبيقها كل المغاربة المسؤولين في مراكز القرار داخل المنظمات والهيئات الدولية .

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيقاف مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه 10 سنوات لرفضه مواجهة لاعب إسرائيلي

إيقاف مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه 10 سنوات…

2021-09-07 / 7:36 مساءً
Photo of لابورتا: مشروع دوري السوبر الأوروبي لم يمت بعد

لابورتا: مشروع دوري السوبر الأوروبي لم يمت بعد

2021-09-07 / 12:26 مساءً
Photo of المغربي التيجاني البزطاطي يتوّج بطلا للعالم في “الكيك بوكسينغ”

المغربي التيجاني البزطاطي يتوّج بطلا للعالم في “الكيك بوكسينغ”

2021-09-07 / 10:19 صباحًا
Photo of رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعارض إقامة كأس العالم كل عامين

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعارض إقامة كأس العالم…

2021-09-06 / 7:53 مساءً
Photo of بعد غيبوبة 40 سنة.. وفاة نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي

بعد غيبوبة 40 سنة.. وفاة نجم باريس سان جيرمان…

2021-09-06 / 3:22 مساءً
Photo of حكيمي بعد وصول المنتخب: نشكر الجماهير المغربية على رسائل الدعم

حكيمي بعد وصول المنتخب: نشكر الجماهير المغربية على رسائل…

2021-09-06 / 11:35 صباحًا
Photo of طائرة المنتخب الوطني تقلع من مطار كوناكري للعودة إلى أرض الوطن

طائرة المنتخب الوطني تقلع من مطار كوناكري للعودة إلى…

2021-09-05 / 10:38 مساءً
Photo of تصفيات مونديال 2022: توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة بروتوكولات كورونا

تصفيات مونديال 2022: توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة…

2021-09-05 / 8:59 مساءً
Photo of ضمانا لأمن وسلامة اللاعبين.. الفيفا والكاف تقرران تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب

ضمانا لأمن وسلامة اللاعبين.. الفيفا والكاف تقرران تأجيل مباراة…

2021-09-05 / 6:59 مساءً
Photo of الألعاب (بارالمبية) ..الرياضيون المغاربة يكرسون بقوة مكانتهم على خارطة الرياضة العالمية

الألعاب (بارالمبية) ..الرياضيون المغاربة يكرسون بقوة مكانتهم على خارطة…

2021-09-05 / 6:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق