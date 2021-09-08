الرئيس الرواندي يستقبل رئيسة الكونفيدرالية الافريقية المغربية

هبة بريس

خص الرئيس الرواندي بول كاغام، المغربية بشرى حجيج رئيسة الكونفيدرالية الافريقية للكرة الطائرة باستقبال على شرفها.

ويأتي هذا الاستقبال لرئيس الدولة في إطار إحتضان بلاده حاليا لبطولة إفريقيا للأمم رجال وسيدات ،الدورة التي تتميز بمشاركة هامة لأقوى المنتخبات منذ تأسيس الكونفيدرالية .

وتمحور الاستقبال حول تنمية الرياضة الإفريقية، والبحث عن سبل تفوقها وحضورها لتمثيل القارة الإفريقية في المحافل الدولية، ناهيك عن تكثيف أوجه التعاون الثنائي بين روندا والكونفيدرالية في تطوير آليات تبادل الخبرات والتجارب فيما يخص التكوين والاستفادة من البنيات التحتية الرياضية ، في أفق ان تصبح إفريقيا قوة رياضية .

و حضر هذا الإستقبال وزيرة الشباب البورندية السيدة روماري مبابزي وعدة شخصيات رياضية وسياسة.

كما يؤكد هذا الاستقبال إنخراط الأطر المغربية لسياسة الدبلوماسية الموازية التي ينادي بها الملك محمد السادس، ودأب على تطبيقها كل المغاربة المسؤولين في مراكز القرار داخل المنظمات والهيئات الدولية .

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