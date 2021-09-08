عقب نجاح “ضيعتي وقتي”.. الوالي يعرب عن امتنانه لسعد لمجرد

2021-09-08 / 2:38 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

حرص الفنان المغربي رشيد الوالي، على توجيه رسالة للنجم سعد لمجرد يعرب من خلالها عن امتنانه له كونه اختاره كي يشرف على إخراج الفيديو كليب الخاص بالعمل الذي أصدره مؤخرا والده الفنان البشير عبدو.

و نشر الوالي تدوينة بموقع انستقرام جاءت كالتالي: “حبيبي سعد كنشكرك اللي خليتني نساهم فالهدية الرائعة اللي قدمتي لباباك ونجاحها ليوم تجاوز أكثر من مليون مشاهد فوقت قصير” .

و أضاف :” كتبت أن البشير عبدو من طينة الكبار واللي بصوتهم قدرو يلقاو الإعجاب من كل الأعمار، ضيعتي وقتي من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي واللي عندو عندو”.

و الجدير بالذكر أن سعد لمجرد قام بإنتاج جديد والده الفني، فيما تكلف جلال الحمداوي بكتابته وتلحينه وتوزيعه، كما أشرف على إخراجه الفنان رشيد الوالي.

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