توقيف شخص وحجز أزيد من 11 ألف جهاز للكشف عن كورونا بميناء طنجة

هبة بريس - طنجة

تمكنت مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مساء أمس الثلاثاء 7 شتنبر الجاري، من حجز 11 ألف و520 وحدة لاستخلاص عينات الحمض النووي وجهاز طبي لاستخلاص جينات الحمض النووي تستعمل في الكشف عن عدوى كوفيد-19.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم ضبط هذه المعدات البيولوجية في إطار عمليات المراقبة والتفتيش المشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك، حيث تم العثور عليها على متن سيارة نفعية مسجلة بالمغرب كانت قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء باسبانيا، وهي عبارة عن وحدة إلكترونية لاستخلاص الحمض النووي من أجل استعمالات تتعلق بالكشف عن وباء كوفيد-19، فضلا عن 11.520 من الوحدات المستعملة في هذه العملية.

وقد تم إخضاع السائق البالغ من العمر 42 سنة لإجراءات البحث القضائي الذي تباشره فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات حيازة وتهريب هذه المعدات الطبية والبيولوجية.

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