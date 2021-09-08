أكادير : إستقبال متطوعين في خدمة مرتفقي مستشفى الحسن الثاني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حضي ممثلي جمعية ” انطلاقة جديدة” بإستقبال من طرف عامل عمالة أكادير إداوتنان ووالي الجهة ” أحمد حجي” مساء أمس الثلاثاء 7 شتنبر الجاري، بعد قيامه مؤخرا، بمبادرة تطوعية انسانية بمستشفى الحسن الثاني باكادير، في إطار مبادرة (متطوع وباغي نعاون مستشفى الحسن الثاني بأكادير ).

و ساهمت المبادرة التطوعية الإنسانية بشكل كبير في تحسين شروط استقبال و توجيه و رعاية مرضى كورونا وخففوا العبء على الأطقم الطبية ،التمريضية والإدارية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير و بالمستشفى الميداني

و نوه الوالي بالعمل الجبار لهؤلاء المتطوعين واصفا مبادرتهم بالإنسانية مشيدا ومنها بأصحاب الفكرة و المساهمين في بلورتها على أرض الواقع خاصة يضيف الوالي في كلمته بالمناسبة ان المتطوعين لم يدخروا اي جهد من أجل القيام بمهمتهم بكل مسؤولية و نكران ذات مجسدين وطنية حقة وصادقة وقد أعرب ممثلوا الجمعية من جهتهم خلال هذه المناسبة عن شكرهم و امتنانهم للسلطات الولائية التي كانت لهم السند الحقيقي في بلورة الفكرة إلى حقيقة على أرض الواقع مع بين عن استعدادهم للانخراط في مبادرات انسانية مستقبلا.

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