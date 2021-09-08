9 لوائح تتنافس على مقعدين برلمانيين بإقليم طاطا

ع اللطيف بركة - هبة بريس

حدد عدد اللوائح المتنافسة على المقعدين المخصصين للدائرة الانتخابية لإقليم طاطا، في إطار الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم 8 من شتنبر الجاري، في عموم التراب الوطني، إلى جانب الانتخابات المحلية والجهوية، في تسع لوائح.

وأفاد مصدر مسؤول ل ” هبة بريس” أن هذه اللوائح تمثل كلا من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الأمل، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب التقدم والاشتراكية.

وحسب المصدر نفسه، فإن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية على صعيد الجماعات الترابية التابعة لإقليم طاطا بلغ في المجموع 81969، أما عدد مكاتب التصويت حدد في 24 مكتبا.

وبخصوص الانتخابات المحلية الخاصة بالجماعة الترابية لطاطا، فقد تقدمت لهذه الانتخابات 8 لوائح تضم 145 من المترشحات والمترشحين.

وتمثل هذه اللوائح كلا من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، وحزب الديمقراطيين الجدد .

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