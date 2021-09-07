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تزيد من معاناة عمال النظافة.. فنانون يستنكرون انتشار أوراق الدعاية الإنتخابية في الشوارع

2021-09-07 / 4:18 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استنكر العديد من الفنانين عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تحول شوارع المملكة إلى مكب للمناشير و الملصقات الإنتخابية.

و في هذا الصدد أعربت الفنانة نرجس الحلاق عن سخطها عبر تدوينة قامت بنشرها بحسابها الرسمي بموقع “انستقرام” ، كتبت فيها:”ما فهمتش الزبل شنو علاقتو بالإنتخابات”.

و واصلت الفنانة المغربية تدوينتها قائلة :”الأوراق خصها تفرق على الناس مع الشرح و محاولة الإقناع ماشي تشتت فالشوارع”.

و بدورها بطلة مسلسل سلمات ابو البنات، الفنانة جيهان كيداري خرجت عن صمتها، حيث نشرت مقطع فيديو تتساءل من خلاله عن الفائدة من رمي الملصقات و الأوراق الدعائية بشكل عشوائي في الشوارع، الأمر الذي يزيد و يضاعف من معاناة عمال النظافة.

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تعليق واحد

  1. ميزانية تلك الأوراق كافية لشراء،لوازم المدرسة لجميع التلاميد،والطلاب وبالمجان اللهم ان هذا لمنكر انه الثخلف بعينه على الاقل شوفوا أوروبا كيف تتم عندهم الانتخابات وخذو،من العبرة منهم، ايها،الجهلاء أحزاب وحكومة،

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