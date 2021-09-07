نعيمة بوحمالة

عملية جراحية مستعجلة تدخل الفنانة نعيمة بوحمالة للمستشفى

2021-09-07 / 2:36 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أجرت الممثلة القديرة نعيمة بوحمالة، عملية جراحية مستعجلة، بعد نقلها على وجه السرعة لإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

و كتب الإعلامي مراد العشابي تدوينة عبر موقع “فايسبوك” يطلب من خلالها الشفاء للفنانة المغربية قائلا :”بالشفاء العاجل انشاء الله، الله يحفظك من كل سوء العزيزة نعيمة بوحمالة”.

و بدورها الفنانة سناء الشرقاوي صديقة الفنانة القديرة نعيمة بوحمالة، طمأنت متابعيها عبر نفس المنصة، حيث كتبت :”صباح النور للجميع دعواتكم، تحت طلب الأخت والصديقة المحبوبة والمقتدرة اطمن جمهورها الحبيب”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:” وكل من اتصل بها بأنها بخير الحمد لله بعدما أجريت عملية صغيرة تمت بنجاح وأنها بصحة جيدة”.

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