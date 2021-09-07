اعتديا على مرشحين للهجرة السرية.. إيقاف شخصين بطنجة

هبة بريس - طنجة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 07 شتنبر الجاري، شخصين يبلغان من العمر 24 و27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بنشاط شبكة إجرامية متورطة في ارتكاب اعتداءات جسدية مقرونة بالسرقة في حق مرشحين للهجرة غير المشروعة.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة بعد قيام أفراد شبكة إجرامية باستدراج المرشحين للهجرة السرية وتعريضهم لاعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض، مقرونة بسرقة أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، حيث مكنت إجراءات البحث من تحديد هويات المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدينة طنجة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المشاركين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

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