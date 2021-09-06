استحقاقات 8 شتنبر.. البرلمان العربي يكلف لجنة بعملية التتبع

2021-09-06 / 10:33 صباحًا
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هبة بريس

شكل عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وفدا رسميا لمتابعة الانتخابات البرلمانية في المملكة المغربية، المقرر اجراؤها في الثامن من سبتمبر الجاري ، برئاسة حسن بن علي المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي ويضم الوفد أعضاء من البرلمان العربي من ست دول عربية ، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية .

وتأتي هذه المشاركة حرصا من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية ،وقد وضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة في مختلف مراحلها .

و سيقوم الوفد خلال مهمته بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات ، كما يحرص البرلمان العربي على تغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في عدد من المدن المغربية ، وكذلك متابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

ويستهل وفد البرلمان العربي هذه المهمة بعقد لقاء مع آمنة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية المعني بالإشراف على العملية الانتخابية ، وذلك في اليوم السابق لإجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير لعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي يتضمن مرئيات وملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية ،والذي سيتم إرساله إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية.

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