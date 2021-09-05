خرجة بنكيران …هل استشعر البيجيدي الهزيمة ؟

هبة بريس - الرباط

خرج الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران في تسجيل مباشر على صفحته الفايسبوكية ، اليوم الأحد ، مهاجما رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز اخنوش ، و ذلك على بعد يومين فقط من الاستحقاقات الانتخابية، مايطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص هذه الخرجة التي تؤكد أن بنكيران وقيادات البيجيدي استشعرت الهزيمة يوم 8 شتنبر.

بنكيران الذي قدم شهادة – لازالت محفوظة في أرشيف الاذاعة والتلفزة المغربية- يوم كان رئيسا للحكومة أثنى فيها على عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار في إبانه ، عاد اليوم ليشن هجوما غير مسبوق على أخنوش وحزبه داعيا المغاربة الى عدم التصويت على الأحرار قائلا ” صوتو علامن ما بغيتو ماشي على البيجيدي ” وكأن بالرجل استشعر سخط الشارع المغربي على سنوات عجاف، بداية بمرحلة تدبيره للحكومة ووصولا الى ولاية العثماني رغم الصلاحيات الواسعة للحكومتين .

ويرى متتبعون للشأن السياسي الوطني أن عودة خطاب المظلومية لقياديين بحزب العدالة والتنمية، بينهم بنكيران، ومنطق ابتزاز الدولة يؤشر لمشهد انتخابي أحس من خلاله إخوان عبد الاله أأفول نجم حزب العدالة والتنمية على غرار النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الغرف المهنية الأخيرة.

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