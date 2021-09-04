الألعاب البارالمبية.. حصيلة متميزة للمشاركة المغربية في اليوم ما قبل الأخير

هبة بريس- الرياضة

سجلت المشاركة المغربية ،اليوم السبت، في دورة الألعاب الأولمبية الموازية (بارالمبية) المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو لغاية يوم غد الأحد، حصيلة متميزة، رفعت رصيد المغرب الى 10 ميداليات ،بعد تألق عدد من الابطال المغاربة في رياضة العاب القوى ، علاوة على المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الخماسية للمكفوفين الذي خطف الاضواء .

وهكذا، منح البطل زكرياء الدرهم للمغرب ثاني ميدالية ذهبية في رمي الجلة (فئة F33) برمية بلغت 11.37 مترا ،محطما بذلك الرقم القياسي البارالمبي، ومتقدما على الجزائري كمال قردجينة (11.34 متر) والكرواتي ديني سربي (11.25 متر).

كما أهدى العداء المغربي أيوب سادني، للمغرب الميدالية الذهبية الثالثة ،عقب احتلاله المركز الاول في سباق 400 متر ( صنفT 46-47 ) ،محطما الرقم القياسي العالمي بتوقيت 47 ثانية و38 /100.

وكان سادني الأسرع في السباق، حيث تقدم على منافسيه البرازلين توماس روان دي مورايس (47 ثانية 87/100) وبيتروشيو فيريرا دوس سانتوس (48 ثانية 4/100).

وتوج البطل المغربي عز الدين النويري بالميدالية الفضية لمسابقة رمي الجلة (فئة F34 )، عقب احتلاله الرتبة الثانية برمية بلغت 11.54 مترا ،خلف الأردني أحمد هندي صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية، الذي حطم بالمناسبة الرقم القياسي العالمي ،المسجل باسمه ، محققا رقما بارالمبيا جديدا قدره 12.25 مترا.

وحل في المركز الثالث القطري عبد القدير عبد الرحمن ليتوج بالميدالية البرونزية بعد أن سجل مسافة بلغت 11.36 مترا.

وأحرز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الخماسية للمكفوفين، الميدالية النحاسية عقب تفوقه البين في مباراة الترتيب على نظيره الصيني برباعية نظيفة، بفضل “سوبر هاتريك” وقعه الهداف المتألق زهير سنيسلة.

وكان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الخماسية للمكفوفين ،قد انهزم بصعوبة (0-1) في نصف نهائي هذه المسابقة أمام نظيره البرازيلي ،بطل العالم، وحامل اللقب الاولمبي في عدة مناسبات.

وارتفع رصيد المغرب إلى 10 ميداليات، بعد ذهبية أيوب سادني وعبد السلام حيلي وزكرياء الدرهم وفضية فوزية القسيوي ويسرى كريم ومحمد أمكون وعز الدين النويري وبرونزية حياة الكرعة وسعيدة عمودي والمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الخماسية للمكفوفين.

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