أخنوش من تطوان : التجمع الوطني للأحرار وضع برنامجا انتخابيا بإلتزامات قابلة للتطبيق

هبة بريس-

أبرز رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بتطوان، أن حزبه قدم برنامجا انتخابيا يتضمن خمسة إلتزامات و خمسة إجراءات، محددة بأهداف وبرزنامة سنوية قابلة للتنزيل والتطبيق على أرض الواقع.

وقال عزيز أخنوش، في تجمع إنتخابي على هامش أنشطة حزبية احتضنتها مدينة تطوان وقبلها مدينة وزان ، إن البرنامج الإنتخابي للتجمعيين قابل للتطبيق والأجرأة خاصة مع توفر حزب التجمع الوطني للأحرار على أطر ذات كفاءات وخبرات عالية ، والتي جسدها العطاء المتميز لوزراء الحزب في الحكومة، خاصة في العشرية الأخيرة ، على حد تعبيره .

وأضاف أخنوش أن هذا التميز والنجاح الذي بصم عليه وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في تدبير الشأن العام سيشكل أرضية خصبة للاستمرار في تنزيل برنامج الحزب مستقبلا إذا منح الثقة في تدبير الشأن الحكومي .

وأكد أنه يثق في ذكاء المغاربة، الذين سيقولون كلمتهم يوم 8 من شتنبر الجاري ، يوم إجراء الانتخابات بمختلف مستوياتها .

وفي هذا السياق ، أشار أخنوش الى أن جولات مسؤولي الحزب بعدد من المدن أبانت عن إستجابة وتجاوب المواطنين مع خطاب الحزب وبرنامجه الانتخابي، وعن رغبة المواطنين في التغيير.

وشدد المسؤول الحزبي على أن الإنتخابات لا تحسم بمواقع التواصل الإجتماعي، وإن كان حزب التجمع الوطني للأحرار له حضور قوي بها، بل تحسم بالتواصل المباشر مع المواطنين، وبالثقة التي يضعها الناخبون في المرشحين الأكفاء و الملتصقين بقضايا المواطنين.

واعتبر ذات المصدر أن جهة طنجة تطوان الحسيمة عامة ومنطقة تطوان تتوفر على إمكانيات ومؤهلات كبيرة، مما يتطلب إسناد مهام تدبير الشأن العام إلى الكفاءات والطاقات القادرة على جلب وخلق التنمية بالجهة، خاصة و أنها في حاجة إلى مشاريع كبرى، لاسيما في قطاع السياحة والخدمات والصناعة، التي من شأنها تعزيز إشعاع المنطقة وإحداث فرص الشغل ودعم التنمية المحلية.

وقاد عزيز أخنوش لجنة مساندة ودعم مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات 8 شتنبر التي حطت ، اليوم السبت، بكل من وزان وتطوان، حيث شارك أعضاء اللجنة في سلسلة من الفعاليات التي تندرج ضمن الحملة الانتخابية، والتي جرت في التزام وحرص تام على احترام التدابير الصحية الاحترازية.

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