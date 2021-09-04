الملك يعزي بايدن في ضحايا إعصار إيدا

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد جوزيف روبينيت بايدن على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي خلفها إعصار إيدا الذي ضرب مناطق بشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية .

ومما جاء في برقية جلالة الملك “على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي خلفها إعصار إيدا الذي ضرب مناطق بشمال شرق بلدكم ، أعرب لفخامتكم ،ومن خلالكم للأسر المكلومة وللشعب الأمريكي الصديق، عن أحر التعازي وصادق مشاعر التضامن والمواساة ، راجيا لكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأضاف جلالته ” وتفضلوا، فخامة الرئيس ، بقبول أخلص مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات تقديري “.

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