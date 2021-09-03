لقاح أسترازينيكا

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا لإنهاء النزاع القضائي

2021-09-03 / 12:27 مساءً
2
هبة بريس - وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية توصل الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للصناعات الدوائية إلى اتفاق من أجل إنهاء نزاع قضائي بين الجانبين بشأن توريد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج الشركة.

وقالت المفوضية في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة إن هذا الاتفاق سيزيد إجمالي عدد الجرعات المقدمة لدول التكتل الأوروبي إلى 300 مليون، كما هو متفق عليه بموجب العقد بين الطرفين.

وينهي هذا الاتفاق نزاعا قانونيا شهد ظهور حجج تكشف عن سوء النية داخل إحدى قاعات المحاكم في بروكسل في وقت سابق هذا العام.

وكان الاتحاد الأوروبي اتهم أسترازينيكا بعدم توفير كميات كافية من جرعات اللقاح، حيث شهدت حملات التطعيم داخل دول التكتل تراجعا مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت سابق العام الجاري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قيس سعيد: لا مجال للعودة إلى الوراء وسأتصدى بالقانون للفاسدين

قيس سعيد: لا مجال للعودة إلى الوراء وسأتصدى بالقانون…

2021-09-03 / 2:56 مساءً
Photo of الأمم المتحدة: العالم شهد تحسنا بجودة الهواء في 2020 جراء الإغلاق

الأمم المتحدة: العالم شهد تحسنا بجودة الهواء في 2020…

2021-09-03 / 11:59 صباحًا
Photo of مصرع العشرات وغرق منازل وإلغاء رحلات طيران جراء السيول في أمريكا

مصرع العشرات وغرق منازل وإلغاء رحلات طيران جراء السيول…

2021-09-03 / 11:05 صباحًا
Photo of “طالبان”: الملا عبد الغني برادر سيقود الحكومة الجديدة

“طالبان”: الملا عبد الغني برادر سيقود الحكومة الجديدة

2021-09-03 / 10:13 صباحًا
Photo of نيوزيلندا.. “متطرف” يطعن 6 أشخاص والشرطة تقتله بالرصاص

نيوزيلندا.. “متطرف” يطعن 6 أشخاص والشرطة تقتله بالرصاص

2021-09-03 / 9:28 صباحًا
Photo of الطفل الأفغاني الذي التقى ميسي يستنجد للفرار من طالبان

الطفل الأفغاني الذي التقى ميسي يستنجد للفرار من طالبان

2021-09-02 / 11:15 مساءً
Photo of مقتل 17 شخصا في نيويورك جراء فيضانات غير مسبوقة

مقتل 17 شخصا في نيويورك جراء فيضانات غير مسبوقة

2021-09-02 / 11:09 مساءً
Photo of البيت الأبيض: المحادثات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني مستمرة

البيت الأبيض: المحادثات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني مستمرة

2021-09-02 / 10:26 مساءً
Photo of ائتلاف حزبي بالجزائر.. الحريات الأساسية تتعرض “لحرب حقيقية”

ائتلاف حزبي بالجزائر.. الحريات الأساسية تتعرض “لحرب حقيقية”

2021-09-02 / 8:59 مساءً
Photo of السفارة الروسية ترد على تغريدة مسؤول فرنسي بشأن لقاح “سبوتنيك V”

السفارة الروسية ترد على تغريدة مسؤول فرنسي بشأن لقاح…

2021-09-02 / 8:13 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق