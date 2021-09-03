اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا لإنهاء النزاع القضائي

هبة بريس - وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية توصل الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للصناعات الدوائية إلى اتفاق من أجل إنهاء نزاع قضائي بين الجانبين بشأن توريد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج الشركة.

وقالت المفوضية في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة إن هذا الاتفاق سيزيد إجمالي عدد الجرعات المقدمة لدول التكتل الأوروبي إلى 300 مليون، كما هو متفق عليه بموجب العقد بين الطرفين.

وينهي هذا الاتفاق نزاعا قانونيا شهد ظهور حجج تكشف عن سوء النية داخل إحدى قاعات المحاكم في بروكسل في وقت سابق هذا العام.

وكان الاتحاد الأوروبي اتهم أسترازينيكا بعدم توفير كميات كافية من جرعات اللقاح، حيث شهدت حملات التطعيم داخل دول التكتل تراجعا مقارنة بمثيلاتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت سابق العام الجاري.

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