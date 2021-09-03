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توقيف شخص بحوزته أزيد من 16 ألف قرص طبي مخدر بالقنيطرة

2021-09-03 / 12:10 مساءً
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هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة ، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج 16.080 قرص طبي مخدر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة على مستوى محطة الأداء “المناصرة” بالطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والقنيطرة، بعدما تعمد في البداية عدم الامتثال لإجراءات الضبط والتوقيف وواصل السير إلى أن ارتكب حادثة سير مع إحدى الشاحنات، قبل أن يتم ضبطه بعد مقاومة عنيفة أصيب خلالها موظفا شرطة بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة على متن سيارة المشتبه فيه أسفرت عن حجز 16 ألف و80 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” وثلاثة هواتف محمولة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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