مصرع العشرات وغرق منازل وإلغاء رحلات طيران جراء السيول في أمريكا

هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤولون أمريكيون أن السيول أودت بحياة 44 شخصا على الأقل في 4 ولايات شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة مع انحسار الإعصار “أيدا”، والتي تسببت أيضا في غرق السيارات وخطوط المترو في مدينة نيويورك وإلغاء رحلات طيران.

وحسب “رويترز”، لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى مقتل 9 في ولاية لويزيانا، كما أعلنت ولاية نيو جيرسي مقتل ما لا يقل عن 23 جراء العاصفة.

جاءت هذه الخسائر بعد 3 أيام من اجتياح إعصار “أيدا”، أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، مدمرا مناطق كاملة.

وحثت السلطات الأمريكية السكان على البقاء في المنازل، بينما تعمل أطقم الصيانة لفتح الطرق وإعادة تشغيل خطوط المترو والسكك الحديدية التي تخدم ملايين السكان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0