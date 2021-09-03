خاليلوزيتش : فوزنا أمام السودان مستحق

2021-09-03 / 9:55 صباحًا
2
هبة بريس

أكد الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش أن الفوز الذي حققه المنتخب الوطني أمام السودان بهدفين دون رد مستحق، برسم لقاءات تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال مدرب أسود الأطلس في تصريح له بعد نهاية المباراة :”يجب تهنئة اللاعبين على هذا الأداء، لأنهم سيطروا على مجريات المباراة، وحرموا الخصم من خلق الفرص”.

وتابع :”صراحة كان بإمكاننا الفوز بأكثر من هدفين، بعدما أتيحت لنا فرص أخرى، لكن على العموم فقد حققنا المهم وهو الفوز في هذه التصفيات الصعبة، وهناك لاعبون جدد حصلوا على الفرصة وقدموا مردودا جيدا”.

وأضاف :”لدينا ثلاثة أيام للتحضير للمباراة القادمة أمام غينيا.. الآن سنرى وضعية اللاعبين من خلال الإصابات والعياء، وبعدها سنرى المباراة القادمة، التي ستكون صعبة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي يهزم نظيره السوداني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المغربي يهزم نظيره السوداني في التصفيات المؤهلة لكأس…

2021-09-02 / 11:03 مساءً
Photo of رسميا .. مارسيليا يضم الدولي المغربي امين حارث

رسميا .. مارسيليا يضم الدولي المغربي امين حارث

2021-09-02 / 4:12 مساءً
Photo of لقطة اليوم.. عداء جزائري يعانق زميله المغربي بعد تتويجهما بالبارالمبياد

لقطة اليوم.. عداء جزائري يعانق زميله المغربي بعد تتويجهما…

2021-09-02 / 2:28 مساءً
Photo of العداء المغربي محمد أمكون يفوز بالميدالية الفضية بالبارالمبياد

العداء المغربي محمد أمكون يفوز بالميدالية الفضية بالبارالمبياد

2021-09-02 / 11:45 صباحًا
Photo of العداء عبد السلام حيلي يهدي المغرب أول ذهبية في بارالمبياد طوكيو

العداء عبد السلام حيلي يهدي المغرب أول ذهبية في…

2021-09-02 / 10:19 صباحًا
Photo of بعد تسجيله 110 أهداف.. كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ

بعد تسجيله 110 أهداف.. كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ

2021-09-02 / 9:33 صباحًا
Photo of رونالدو: عودتي إلى مانشستر يونايتد “أفضل قرار”

رونالدو: عودتي إلى مانشستر يونايتد “أفضل قرار”

2021-09-01 / 3:21 مساءً
Photo of الدوري الإسباني.. اللاعب المغربي الزلزولي يتعاقد مع برشلونة

الدوري الإسباني.. اللاعب المغربي الزلزولي يتعاقد مع برشلونة

2021-09-01 / 1:44 مساءً

الألعاب البارالمبية.. يسرى كريم وحياة الكرعة تحرزان الفضية و…

2021-09-01 / 10:33 صباحًا
Photo of المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يفوز على نظيره البانامي

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يفوز على نظيره…

2021-08-31 / 9:40 مساءً

‫2 تعليقات

  1. المنتخب مستواه لايطمئن ،مبارة كارثية للنسيان ومع ذلك المدرب يقول أشياء لا يراها الاالمدرب وكأنه عنده الهلوسة..الخ على هاته الحالة انسوا التأهل الى كأس العالم.

  2. عن اي فوز يتحدث هذا الدرب الفاشل الم يشاهد الاداء كيف كان اداء ضعيف جدا ليس هناك اي انسجام بين اللاعبين كانوا تاءهين في الملعب والدليل ان كل لاعب كان يلعب لوحده خطة المدرب غير واضحة تماما لو لعب المغرب بالوداد او الرجاء او واد زم لكانت النتيجة احسن بكثير لان السودان لها منتخب ضعيف جدا لاتعولوا على هكذا منتخب؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق