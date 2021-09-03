خاليلوزيتش : فوزنا أمام السودان مستحق
هبة بريس
أكد الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش أن الفوز الذي حققه المنتخب الوطني أمام السودان بهدفين دون رد مستحق، برسم لقاءات تصفيات كأس العالم قطر 2022.
وقال مدرب أسود الأطلس في تصريح له بعد نهاية المباراة :”يجب تهنئة اللاعبين على هذا الأداء، لأنهم سيطروا على مجريات المباراة، وحرموا الخصم من خلق الفرص”.
وتابع :”صراحة كان بإمكاننا الفوز بأكثر من هدفين، بعدما أتيحت لنا فرص أخرى، لكن على العموم فقد حققنا المهم وهو الفوز في هذه التصفيات الصعبة، وهناك لاعبون جدد حصلوا على الفرصة وقدموا مردودا جيدا”.
وأضاف :”لدينا ثلاثة أيام للتحضير للمباراة القادمة أمام غينيا.. الآن سنرى وضعية اللاعبين من خلال الإصابات والعياء، وبعدها سنرى المباراة القادمة، التي ستكون صعبة”.
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2 تعليقات
المنتخب مستواه لايطمئن ،مبارة كارثية للنسيان ومع ذلك المدرب يقول أشياء لا يراها الاالمدرب وكأنه عنده الهلوسة..الخ على هاته الحالة انسوا التأهل الى كأس العالم.
عن اي فوز يتحدث هذا الدرب الفاشل الم يشاهد الاداء كيف كان اداء ضعيف جدا ليس هناك اي انسجام بين اللاعبين كانوا تاءهين في الملعب والدليل ان كل لاعب كان يلعب لوحده خطة المدرب غير واضحة تماما لو لعب المغرب بالوداد او الرجاء او واد زم لكانت النتيجة احسن بكثير لان السودان لها منتخب ضعيف جدا لاتعولوا على هكذا منتخب؟