الجزائر.. العثور على جثث 3 أشخاص جرفتهم فيضانات

2021-09-02 / 1:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر الخميس، العثور على جثث 3 أشخاص كانوا مفقودين بعدما جرفتهم فيضانات شهدتها ولاية المسيلة جنوب العاصمة الجزائرية ليل الثلاثاء الأربعاء.

وجاء في بيان للحماية المدنية “تم العثور على جثتي (رجلين) … من طرف أعوان الحماية المدنية بالقرب من المؤسسة العقابية ببوسعادة على مستوى واد ميطر وجثة طفل تم انتشالها من طرف غطاسين بذات الواد”.

وكان أهل الضحايا أبلغوا عن فقدان أب وابنه ورجل ثالث، جرفتهم السيول إثر هطول أمطار غزيرة حذرت منها مصالح الأرصاد الجوية، كما أشارت الحماية المدنية في بيان سابق.

وشهدت الجزائر في ماي الماضي أمطارًا غزيرة أدت الى مقتل سبعة أشخاص منهم واحد في المسيلة.

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