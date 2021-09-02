سمية الخشاب :” لإنجاب الأطفال يجب طلب رخصة و إمتحان”

2021-09-02 / 11:31 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أثارت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك عقب طلبها “رخصة وامتحان” من أجل إنجاب الأطفال.

و نشرت الفنانة المصرية تويتة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” جاءت كالتالي : “أنا بطالب برخصه وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا..يروحوا يطلعوا الرخصة دي.”

و أضافت :” فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟ هل هما “mentally stable” (مستقرون عقليا)؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط في الامتحان يعملوله “therapy” (علاج نفسي) وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم”.

الأمر الذي خلف ردود متباينة بين متابعيها، حيث اعتبر البعض أن كلامها على صواب، و أنه من الضروري للطفل أن ينشأ في جو عائلي متوازن، فيما اعتبر البعض الآخر أنها فقط تبحث عن “البوز” خاصة و أنه لا يمكن فرض هذا القرار في دولة عدد سكانها أكثر من مائة مليون نسمة.

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