طالبان: الحكومة الأفغانية الجديدة لن تضم وزيرات

هبة بريس - وكالات

قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، إن الحكومة الأفغانية الجديدة ستضم نصف الوزارات السابقة وسيتم تشكيلها في أسرع وقت ممكن، دون أن يكون فيها وزيرات.

وقال في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: “سنشكل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن. نود تشكيل حكومة مدمجة تضم نصف الوزارات السابقة”.

وقال متحدث باسم طالبان: “عملية السلام التي كنا نأمل فيها تزداد تعقيدا. طالبنا جنود بنجشير بالاستسلام للحكومة وإلا سيتم سحقهم”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان المرأة دخول الحكومة الجديدة للبلاد، قالت مجاهد: “ليس كوزيرات، ولكن باتباع تعاليم القرآن ووفقًا للشريعة، يمكن للمرأة، على سبيل المثال، العمل في الوزارات أو في الشرطة أو في القضاء كمساعدات”.

بالإضافة إلى ذلك، أكد مجاهد أن المرأة الأفغانية ستتمكن من الدراسة في الجامعات.

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