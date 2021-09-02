طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الصباح والليل، على سواحل وسهول المحيط الأطلسي.

كما سيلاحظ انتشار سحب أخرى منخفضة وكثيفة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار جد خفيفة ومحلية، مع ظهور بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الاطلس، الريف، والمنطقة الشرقية .

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال فوق الأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب-الغربي بالجنوب-الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و 28 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الاطلس، وما بين 18 و 23 درجة بباقي جهات المملكة .

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