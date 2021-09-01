البرازيل تتطلع إلى تسريع المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتكتل “ميركوسور”

2021-09-01 / 5:43 مساءً
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هبة بريس

جددت البرازيل التي تتولى الرئاسة المؤقتة للسوق المشتركة الجنوبية “ميركوسور” ، الإعراب عن رغبتها في تسريع المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر بين هذا التكتل الإقليمي والمغرب.

وأوردت وكالة الأنباء (أ إن بي أ) أن وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية تجري من خلال سفارتها في الرباط ، “مشاورات مع السلطات المغربية حول إمكانية استئناف المفاوضات التجارية مع ميركوسور ، التي توقفت سنة 2018”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الحكومة البرازيلية تأمل في استئناف المفاوضات حول اتفاقيات التبادل الحر بين ميركوسور ودول عربية على غرار المغرب وتونس ولبنان”.

وقد بدأت المفاوضات مع هذه الدول ، لكنها لم تُستكمل لأسباب مختلفة ، لاسيما بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا وعدم وجود توافق حول هذه القضية داخل هذا التكتل.

وكان السكرتير الخاص المكلف بالتجارة الخارجية والشؤون الدولية بوزارة الاقتصاد البرازيلية، روبرتو فيندت، قد أكد خلال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذي نظم في أكتوبر 2020، بأن بلاده “تعمل على تسريع توقيع اتفاقيات للتبادل الحر بين تكتل السوق المشتركة الجنوبية التي تضم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي، والعديد من البلدان العربية من ضمنها المغرب”.

وسجلت وزارة الخارجية البرازيلية أن “ميركوسور تهدف إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الدول العربية ، وتعتقد أنه سيكون هناك تكامل كبير للمصالح في اتفاقيات التبادل الحر مع هؤلاء الشركاء”.

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