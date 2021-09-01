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اسبانيا.. عواصف وفيضانات تجتاح عدة مناطق

2021-09-01 / 5:26 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اجتاحت الفيضانات المفاجئة بلدة ساحلية شمال شرقي إسبانيا، كما تعرضت أجزاء أخرى من البلاد لعواصف ليلية.

واجتاحت العواصف بلدة الكنار الكاتالونية حيث شاهد السكان المياه بنية اللون تجتاح السيارات.

ومعظم البر الرئيسي لإسبانيا في حالة تأهب للأمطار الغزيرة، وشهدت مدريد ومناطق أخرى وسط إسبانيا أمطارا غزيرة وفيضانات متوسطة أثناء الليل بسبب العواصف التي تسببت في أكثر من 9000 صاعقة، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات وحثت السلطات المحلية السكان على البقاء في منازلهم وحذرت من أن المزيد من الأمطار المتوقعة في وقت لاحق اليوم قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات.

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