البشير عبده يزيل الستار عن جديده الفني “ضيعتي وقتي “

نجلاء مزيان - هبة بريس

طرح الفنان البشير عبدو، جديده الغنائي بعنوان “ضيعتي وقتي”، عبر قناة نجله النجم سعد لمجرد بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

“ضيعتي وقتي ” من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، بينما أسندت مهمة إخراج الفيديو كليب للفنان رشيد الوالي ، أما الإنتاج فتكلف به الفنان سعد لمجرد .

ويشار أن البشير عبدو قد أعلن عن إصدار أغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” حيث كتب :”باسمكم أحباءنا الكرام أود ان أقدم شكري الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هاته الأغنية الجديدة (ضيعتي وقتي)”.

و أضاف:”ولدي سعد منتج العمل بأكمله ،،والسي جلال الحمداوي كلمات ولحن وتوزيع، السي رشيد الوالي مخرج الفيديو كليب وتحية لكل أفراد الطاقم التقني والفني ..أرجوا أن ينال رضاكم هذا العمل وأن أبقى دائما عند حسن ظنكم يارب”.

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