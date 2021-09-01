إنزكان: لصوص يعتدون على رجل مسن وتخوف من عودة ” الكريساج”

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تعرض صباح اليوم الاربعاء ، فاتح أكتوبر ، رجل مسن يبلغ من العمر 65 سنة لاعتداء شنيع من طرف لصوص من أجل السرقة بمنطقة المرس الدشيرة بإنزكان، حيث وجهوا له لكمات على مستوى وجهه، تسببت له في كدمات، وسلبوه منه هاتفه نقال ومبلغ مالي.

وحسب مصادر مطلعة فإن شخصين في الثلاثينات من عمرهما، تعقبوا المعتدى عليه، بأحد شوارع حي المرس، حيث ينشطون في مجالهم الاجرامي تجاه المواطنين، فقاموا بالاعتداء عليه وسلب أمواله.

واقعة الاعتداء، تدق ناقوس الخطر، من عودة ظاهرة ” الكريساج” بالمنطقة، خصوصا في فترات الصباح الباكر، مما يستدعي من السلطات الأمنية بإنزكان تكثيف الدوريات بالاحياء المشبوهة بهذه الظاهرة، وتعزيز فرق الدراجين باللوجستيك الكافي لمكافحة الجريمة، وسلاسة ولوج الأماكن الضيقة بين الأزقة حيث يختبئ اللصوص.

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