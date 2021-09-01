لدغة ثعبان وغياب المصل يقتلان شابا بوازازات.. إدارة المستشفى تنفي

هبة بريس

نفت إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي احساين بناصر بورزازات، ما تم تداوله بخصوص وفاة شاب نتيجة غياب المصل بعد تعرضه للدغة ثعبان.

وكشفت الإدارة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 25 سنة، قدم إلى المستشفى بعد تعرضه للدغة ثعبان وتم حقنه بالمصل المضاد للسم.

وأضاف البلاغ، أنه تم استدعاء طبيب الإنعاش والتخدير من أجل الاستشارة، وبعد فحصه المريض واضطلاعه على نتائج التحاليل الطبية، قرر إرساله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لاستكمال العلاج، نافية وفاته.

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